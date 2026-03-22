Kahta Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programıyla vatandaşları ağırladı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılım ve samimi bir atmosferle dikkat çekti.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, AK Parti Kahta Kadın Kolları Başkanı Medine Maçin Teke, kadın kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, gençlik üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Başkan Hallaç ve İlçe Başkanı Çelebi, misafirleri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla yapılan sohbetler, bayramın birlik ve kardeşlik duygusunu yansıtan sıcak anlara sahne oldu.

Başkan Hallaç, yaptığı konuşmada Kahta'nın toplumsal değerlerin yaşatıldığı örnek bir ilçe olduğunu vurgulayarak, 'Ortaya çıkan bu güzel tablo, birlik ve beraberliğimizin en güçlü yansımasıdır. Bayramlar; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın en yoğun şekilde hissedildiği, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır. En büyük dileğimiz, bu güzel birlikteliğin her daim sürmesidir.' ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak : PERRE