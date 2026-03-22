TBMM, bayramın ardından yoğun mesaiye başlayacak. Meclisin gündeminde ise depremzedelere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenleme, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, doğum izninin uzatılması ve bedelli askerliğin 417 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifler var.

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda merakla beklenen doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin görüşmelerine devam edilecek. Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenmesi sağlanacak.

Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması kapsamında komisyon, bu hafta yapacağı iki toplantıda hukukçuları ve akademisyenleri dinleyecek

'Terörsüz Türkiye' hedefinde ise Tarihi Komisyonda üyesi bulunan siyasi partiler, olası yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE