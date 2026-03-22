ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak İran'a 48 saatlik süre tanıdığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaz'ın tehdit unsuru olmadan açılmaması durumunda ABD'nin İran'ın elektrik santrallerine saldıracağını belirtti.

Trump'ın açıklamasında, 'Eğer İran, 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde açmazsa, ABD en büyük santrallerden başlayarak hedef alacak ve yok edecektir' ifadelerine yer verildi.

İran'dan karşılık gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olası bir ABD saldırısına misliyle karşılık verileceği belirtildi.

Tesnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan açıklamada, 'Daha önce uyarılmış olduğumuz üzere, İran'ın enerji ve yakıt altyapısına yönelik bir saldırı durumunda, ABD ve İsrail'e ait tüm enerji, bilişim ve tatlı su tesisleri hedef alınacaktır' denildi.

Tarafların açıklamaları, bölgedeki gerilimin sürdüğünü ve olası askeri çatışma riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

