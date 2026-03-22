Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ramazan Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemle çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'da ilk olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik düzenlemeleri de kapsayan 19 maddelik kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Teklifte, depremzedelere konutlarda yüzde 74 oranında indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yer alıyor.

Bedelli Askerlik Ücretinde Artış Öngörülüyor

Aynı kanun teklifinde, Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlanması amacıyla bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Düzenlemede ayrıca şans ve bahis oyunlarına yönelik reklam giderlerinin vergiden düşülememesi ve kripto varlık işlemlerinin vergilendirilmesine ilişkin hükümler de bulunuyor.

Doğum ve Babalık İzni Düzenlemesi

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri süren teklifle doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Özel sektörde çalışan babalara verilen iznin 10 güne yükseltilerek kamu çalışanlarıyla eşitlenmesi planlanıyor. Aynı düzenleme kapsamında, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara erişiminin sınırlandırılması ve oyun dağıtıcı firmalara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi de yer alıyor.

Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

Meclis bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun, 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklara ilişkin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Komisyonun bu hafta gerçekleştireceği toplantılarda hukukçular ve akademisyenlerin dinleneceği kaydedildi.

'Terörsüz Türkiye' İçin Yasal Süreç

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ise yasal düzenleme aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerin grup temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak : PERRE