Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için herhangi bir değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar hafta sonu geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı düşüşle noktaladı.
İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/Gr)
6.401,46
22 Ayar Bilezik
6.227,82
Altın (ONS)
4.497,05
Cumhuriyet Altını
43.308,00
Yarım Altın
21.721,00
Çeyrek Altın
10.860,00
Gremse Altın
111.869,36
Ata Altın
46.146,11
Tam Altın
44.747,74
Has Altın
6.369,45
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS