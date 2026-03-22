Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için herhangi bir değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar hafta sonu geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı düşüşle noktaladı.

İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/Gr)

6.401,46

22 Ayar Bilezik

6.227,82

Altın (ONS)

4.497,05

Cumhuriyet Altını

43.308,00

Yarım Altın

21.721,00

Çeyrek Altın

10.860,00

Gremse Altın

111.869,36

Ata Altın

46.146,11

Tam Altın

44.747,74

Has Altın

6.369,45

Kaynak : PERRE