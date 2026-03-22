Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayram programı kapsamında 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden Zabit isimli vatandaşı ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette aileyle bir süre sohbet eden Başkan Tutdere, bayram sevincini paylaştı. Tutdere, 'Bayram vesilesiyle, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden Zabit kardeşimizi ve kıymetli ailesini ziyaret ettik. Hem bayram sevinçlerine ortak olduk hem de her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek istedik' ifadelerini kullandı.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları da anan Başkan Tutdere, 'Bu anlamlı gün vesilesiyle, depremde yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sonsuz sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın' dedi.

