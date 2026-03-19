Adli Yargıda 12 Hakim ve Savcı Atandı

Yayımlanan yeni kararname doğrultusunda, adli yargıda görev yapan toplam 12 hakim ve savcının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Kritik Şehirlerde Yeni Görevlendirmeler Yapıldı

Kararname kapsamında yapılan görevlendirmelere göre; İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.

Ayrıca İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Başsavcılık ve Yargıtay Düzeyinde Atamalar

Yargıdaki değişim rüzgarı başsavcılık makamlarını da etkiledi. Kararnameye göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman Antalya Hakimliğine getirildi. Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı ise Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.