Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki konuşmasında Türkiye'nin tarihi birikimi ile geleceğe dönük hedeflerini bir arada hatırlattığını belirtti.

Çanakkale Ruhu ve Eğitimin Geleceği

Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve mücadele ruhunun, bugün eğitimle güçlenen nesillerde hayat bulduğunu ifade eden Duran, Çanakkale Zaferi'nin sadece tarihe değil, milletin ortak iradesine ve dayanışma kültürüne işaret ettiğini vurguladı. Eğitimin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en temel unsur olduğuna dikkati çeken Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli, öz güveni yüksek ve donanımlı gençlerimiz ve çocuklarımız geleceğimizi şekillendirecek en büyük hazinemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, geçmişten ilham alarak geleceğe yürüdüğümüz bu yolda, tüm eğitim emekçilerimizin gayreti büyük bir değere sahiptir. Bununla birlikte öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddet ve olumsuzluk karşısındaki kararlılığımız tamdır. Zira bir öğretmene yapılan her haksızlık, doğrudan milletimizin istikbaline yönelik bir tehdittir. Bu bilinçle, eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz."

