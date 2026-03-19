Yeni Büyükelçiler Görevlendirildi
Karar kapsamında;
El Salvador Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Letonya nezdinde görev yapan Büyükelçi Şule Öztunç,
Letonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu,
Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya nezdinde görev yapan Büyükelçi Emir Salim Yüksel,
Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.
Diplomatik Kadrolarda Değişim
Yapılan atamalarla Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev değişimi yaşanırken, diplomatik kadroların güçlendirilmesine yönelik adımların sürdüğü görüldü.