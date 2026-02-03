Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, basınçlı sulama sistemi, üzüm sıkma makinesi, motorlu sırt pulverizatörü ve budama makası destekleri sağlanacak.

Kimler Başvurabilecek

Projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmış olmaları gerekiyor.

ÇKS ve Bağ Alanı Şartları

Basınçlı sulama sistemi için ÇKS kaydında yer alan bağ alanının en az 5 dekar, üzüm sıkma makinesi ile motorlu sırt pulverizatörü için en az 3 dekar, budama makası için ise en az 2 dekar olması şartı aranıyor.

Omca Yaşı ve GAP Projesi Kriteri

Üretim alanındaki omcaların en az 3 yaş ve üzeri olması gerekirken, başvuru yapacak çiftçilerin daha önce kurum tarafından uygulanan GAP projelerinden yararlanmamış olması gerekiyor.

Genç ve Kadın Çiftçilere Öncelik Verilecek

Projede genç çiftçilere (18-40 yaş arası) ve kadın çiftçilere öncelik tanınacağı bildirildi.

Motorlu Pulverizatör ve Budama Makası Şartı

Motorlu sırt pulverizatörüne başvuru yapan çiftçilerin, proje kapsamında yer alan budama makasına da başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Başvurular Nereye Yapılacak

Başvurular, çiftçilerin kayıtlı oldukları il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak.

Her Çiftçiye Tek Makine Hakkı

Duyuruya göre, yararlanmak isteyen çiftçiler en fazla bir adet makine için başvuruda bulunabilecek. Yeterli başvuru olmaması halinde ise herhangi bir şart aranmaksızın dağıtım yapılabilecek.

Başvuru Tarihleri Açıklandı

Proje başvurularının 02-06 Şubat 2026 tarihleri arasında mesai bitimine kadar kabul edileceği bildirildi.

