MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun saat 14.00'te Meclis Başkanı yönetiminde uzlaşma içinde müşterek rapor hazırlamak üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Yıldız, sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesinin açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu olacağını belirterek, düzenlemelerin AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyeceğini, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacağını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ayrıca 'Terörsüz Türkiye' idealinin yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleştiğini belirterek, aziz milletin emin olmasını istedi.

Kaynak : PERRE