Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu parti binasında hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaşanan olayın ardından yaptığı değerlendirmede, saldırının demokratik siyaseti hedef aldığını belirtti. Aydemir, bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar verdiğini vurguladı.

Aydemir açıklamasında, 'Siyaseti şiddetle değil, millet iradesiyle ve sandıkla yapıyoruz. Taş ve tehditle mesaj vermeye çalışanlar, bu yöntemlerin sonuçsuz kalacağını bilmelidir. AK Parti teşkilatları, her türlü baskı ve provokasyona karşı kararlılığını sürdürecektir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet önünde gerekli karşılığı alacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE