Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde bulunan ve mevcut limitlerini aktif olarak kullanmayan kart sahiplerine yönelik limit düşürme uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. L kamuoyundan gelen tepkilerin ardından eğitim ve sağlık harcamalarının bu uygulamadan istisna tutulacağını duyurdu.

Limitler Kademeli Olarak Azaltılacak

BDDK tarafından yapılan düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcıların kullanılmayan kart limitleri 15 Şubat itibarıyla yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda kademeli olarak düşürülecek. Söz konusu karar, 30 Ocak Cuma gecesi kamuoyuna açıklanmıştı.

Tepkiler Sonrası Yeni Açıklama

Kararın ardından vatandaşlardan gelen eleştiriler üzerine BDDK, bir gün sonra yeni bir açıklama yaparak kredi kartı kullanıcılarının yaklaşık yüzde 75'inin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini bildirdi. Ancak kamuoyundaki tepkilerin devam etmesi üzerine ek bir adım daha atıldı.

Eğitim ve Sağlık Harcamaları Koruma Altında

BDDK, bankalara gönderdiği talimat yazısında, eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limit düzenlemesinden olumsuz etkilenmemesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, müşteri mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temin edilmesi ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin oluşturulması istendi.

Bankalara 3 Ay Süre Tanındı

Yazıda, düzenlemenin sağlıklı ve kesintisiz şekilde hayata geçirilebilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapı çalışmalarını en geç üç ay içinde tamamlamaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyum sürecinde izlenecek adımları içeren yol haritasının, ilgili kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Amaç: Gelirle Uyum ve Tüketicinin Korunması

Yeni düzenleme ile kredi kartı limitlerinin kullanıcıların gelir düzeyiyle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

