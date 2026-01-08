Milletvekili Kurt, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin yoğun bir katılımla yapıldığını belirtti.

Kurt, açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda Adıyamanlı vatandaşın katıldığını ifade etti.

'Kadim Şehrimizin Değerleri İstanbul'da Tanıtılıyor'

Açıklamasında organizasyonun önemine dikkat çeken Milletvekili Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Kadim şehrimizin kültürünü, üretimini ve dayanışma ruhunu İstanbul'un kalbinde buluşturan bu anlamlı organizasyonun, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini; Adıyaman'ımızın tanıtımına ve kalkınmasına hayırlı katkılar sunmasını temenni ediyorum.'

Kültür ve Yöresel Değerler Ziyaretçilerle Buluştu

Altıncısı düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nin açılışında, protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte ziyaretçiler; Adıyaman'a özgü el sanatları, yöresel ürünler ve geleneksel lezzetleri yakından tanıma imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında, Adıyaman'ın tarihî, kültürel ve sosyal zenginliklerinin İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ve ziyaretçilere tanıtılmasının hedeflendiği belirtilirken, tanıtım günlerinin dört gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE