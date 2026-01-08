Bunlar da ilginizi çekebilir

Özellikle genç izleyicilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğin ardından, benzer kültür ve sanat organizasyonlarının Adıyaman'da devam edeceği bildirildi. Yetkililer, stand-up başta olmak üzere farklı sahne sanatlarının kentte daha sık izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

'Turne kapsamındaki en iyi seyircilerden biriyle karşılaştım' ifadelerini kullandı.

Altıntaş: 'Turnedeki En İyi Seyircilerden Biri'

Gösteriler; Tiyatro Yönetmeni Mehmet Atci, Bambu TV Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Elçi ve organizatör Pınar Çelik'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sanat ve Organizasyon İş Birliği

5-6 Ocak 2026 tarihlerinde Altınşehir Gölge Sanat Merkezi'nde düzenlenen stand-up gösterileri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca salonun tamamen dolduğu etkinlikte izleyiciler, Altıntaş'ın sahne performansına yüksek enerjiyle eşlik etti.

