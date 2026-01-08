İki Gün Üst Üste Kapalı Gişe
5-6 Ocak 2026 tarihlerinde Altınşehir Gölge Sanat Merkezi'nde düzenlenen stand-up gösterileri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca salonun tamamen dolduğu etkinlikte izleyiciler, Altıntaş'ın sahne performansına yüksek enerjiyle eşlik etti.
Sanat ve Organizasyon İş Birliği
Gösteriler; Tiyatro Yönetmeni Mehmet Atci, Bambu TV Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Elçi ve organizatör Pınar Çelik'in katkılarıyla gerçekleştirildi.
Altıntaş: 'Turnedeki En İyi Seyircilerden Biri'
Gösteri sonrası değerlendirmede bulunan Yusuf Bilal Altıntaş, Adıyaman seyircisinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
'Turne kapsamındaki en iyi seyircilerden biriyle karşılaştım' ifadelerini kullandı.
Gençlerden Yoğun İlgi, Yeni Etkinlikler Yolda
Özellikle genç izleyicilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliğin ardından, benzer kültür ve sanat organizasyonlarının Adıyaman'da devam edeceği bildirildi. Yetkililer, stand-up başta olmak üzere farklı sahne sanatlarının kentte daha sık izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.
