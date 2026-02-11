Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değişiklikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak göreve getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Yılmaz Tunç'un yerine Gürlek atandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!' ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek Kimdir?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olan Gürlek, çeşitli il ve ilçelerde hakim olarak görev yaptı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı ve 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Kaynak : PERRE