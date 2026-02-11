Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Samsat ilçesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Samsat Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Varol'u Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve belediye yetkilileri karşıladı.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Halil Fırat'tan ilçede yürütülen belediye çalışmaları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede altyapı ve üstyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal belediyecilik faaliyetleri, kırsal mahallelere yönelik hizmetler ile devam eden proje süreçleri ele alındı.

Başkan Halil Fırat, Samsat'ta sürdürülen hizmetlerin genel durumu hakkında bilgi vererek, özellikle yol yapım ve bakım çalışmaları, içme suyu altyapı projeleri, park ve yeşil alan düzenlemeleri ile sosyal donatı alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaların son aşamaları hakkında sunum gerçekleştirdi. İlçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Fırat, planlanan projelerle birlikte Samsat'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaret kapsamında ayrıca belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar, kamu kurumlarıyla yürütülen iş birliği faaliyetleri ve yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini artırmaya dönük uygulamalar da değerlendirildi. Vali Varol, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE