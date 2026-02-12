Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde, beceri ve değer temelli bütüncül eğitim anlayışını benimseyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla 'Haberimiz Olsun' projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda projenin yürütüldüğü okullardan biri olan Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Radyo-Televizyon Alanı'ndaki öğrencilerin iletişim, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilerek, öğrenme sürecine etkin biçimde katılmaları destekleniyor.

Birebir stüdyo ortamının sağlandığı okulda öğrenciler, öğretmenlerinin kılavuzluğunda kamera tekniklerinden sunuculuğa, yönetmenlikten montaj işlemlerine tüm süreçlerde aktif rol alıyor.

Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmelerin sunulduğu ve Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilere ilham verici başarı hikâyelerine de yer verilen 'Haberimiz Olsun' haber bülteni, haftada üç gün Eğitim Bilişim Ağı 'EBA', EBA YouTube ve TRT EBA'da yayımlanıyor.

'Haberimiz Olsun' projesi, bu okul dışında Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de yürütülüyor.

'Bizim için onur ve gurur verici'

Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Arı, projenin tamamen öğrenci odaklı olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin okulda haberlerin kurgusundan sunumuna kadar aktif şekilde rol aldığını, projeyle kendilerini geliştirdiklerini belirten Arı, 'Bilgi ve beceriyle donanmış bireyler olarak mezun olmaları ve mezun olduktan sonra mesleklerini rahatlıkla icra edebilmeleri bizim için onur ve gurur vericidir.' dedi.

Tüm uygulamaların öğretmenlerin eşliğinde yapıldığını vurgulayan Arı, projenin öğrencilerin öz güvenini artırdığını kaydetti.

Çocukların milli ve yerli teknolojiyle ilgili doğru haberler almasının önemli olduğunu belirten Arı, bu nedenle her bültende bu konuya yönelik haberlere de yer verildiğini anlattı.

Arı, tüm öğrenci ve velileri 'Haberimiz Olsun' haber bültenini izlemeye davet etti.

'Kendimizi geliştirme fırsatı bulduk'

Okulun Radyo-Televizyon Alanı'nda okuyan 11. sınıf öğrencisi Belinay Eylül Yigen de proje kapsamında sunuculuk yaptığını söyledi.

Oluşturulan haberleri önce çalıştıklarını, daha sonra sunduklarını aktaran Yigen, 'Erken yaşta bu bölümü öğreniyoruz. İleride üniversitede bu bölümden ilerlemek istiyorum.' diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada gelişen olayları haberleştirdiklerini anlatan Yigen, 'Bizim zaten senaryo ve kurgu gibi derslerimiz var. Kamera önü ve kamera arkası için televizyon stüdyomuz var, çalışmalar yapıyoruz. Bu proje de bunun üstüne geldi ve kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Haberlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanıyor. Biz çekerken çok eğleniyoruz ve aynı zamanda öğreniyoruz. Arkadaşlarımızın da izleyip takip etmesini tavsiye ediyorum, herkesi televizyon başına bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Doruk Uğur da projede kamera arkasında görev aldığını belirterek kamera açılarıyla ilgilendiğini aktardı.

Önceden de kamera arkasına merakı olduğundan bahseden Uğur, 'Bu okula gelmem de çok iyi oldu aslında benim için. Bu kameraları görmek benim heyecanımı ve ilgimi daha da çok artırdı. Bu imkanlarda öğrenim görmek ve bir şeyler öğrenmek çok güzel bir his.' ifadelerini kullandı.

