Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakırhan, Suriye'de son derece tehlikeli bir sürecin işletildiğini belirterek, 'Bölgede çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. İktidarın da bu tabloyu görerek sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin Gündemi: Suriye'nin Kuzeyi

DEM Parti heyetinin, ocak ayı başından bu yana cihatçı HTŞ ve ona bağlı grupların Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütlerine ziyaretler gerçekleştirdiği, bu kapsamda ilk temasın CHP ile yapıldığı bildirildi.

CHP Heyeti Karşıladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti karşıladı. Karşılamanın ardından heyetler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin yapılacağı salona geçti.

Bakırhan: 'Tehlikeli Bir Oyun Kuruluyor'

Görüşme sonrası ilk sözü alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'e Halep'e ilişkin açıklamaları nedeniyle teşekkür etti. Suriye'deki son gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bakırhan, 'Bölgede çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. İktidarın da bu tabloyu görerek sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor' dedi.

Siyasette kullanılan dili eleştiren Bakırhan, 'Kırıcı ve ötekileştirici dilden, başta medya olmak üzere tüm siyasi aktörlerin vazgeçmesini istiyoruz. Barışçıl bir dile ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.

'Bu Oyunun Farkındayız'

Bakırhan, Suriye'de yaşananları değerlendirirken, 'Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Çatışmayı körükleyenler olduğu gibi ateşi söndürmeye çalışanlar da var. Biz, şiddetin sona ermesini ve meselenin diyalogla çözülmesini istiyoruz' diye konuştu.

Kürt karşıtı propagandaya dikkat çeken Bakırhan, 'Kürtler hiçbir zaman yaşadıkları ülkelere tehdit olmadı, bundan sonra da olmayacak. Buna rağmen bilinçli bir algı oluşturuluyor. Yüzyıllardır süren bu kısır döngünün kırılması gerekiyor' dedi. Bakırhan, DEM Parti olarak bu oyunun farkında olduklarını vurguladı.

Özel: 'Suriye'de Barış, Türkiye'yi de Etkiler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise süreci yakından takip ettiklerini belirterek, Suriye'de sağlanacak barışın Türkiye'deki barış ortamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Özel, 'Suriye'de yaşayan tüm halkların hakları anayasal güvence altına alınmalıdır' dedi.

Özel, bölgedeki güç mücadelesine dikkat çekerek, 'Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı; yoksa Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler ve Dürziler mi?' ifadesini kullandı.

'Mürşitpınar Kapısı Açılmalı'

Kobani'ye ulaştırılacak insani yardımlara da değinen Özel, mevcut yöntemlerin yetersiz olduğuna işaret ederek, 'Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın yalnızca insani yardımlar için açılması ve yardımların buradan ulaştırılması en doğru ve en pratik yoldur' değerlendirmesinde bulundu.

Özel, MHP'li Feti Yıldız'ın 'canlı yayın' çağrısına ilişkin soruya ise, 'Keşke demesin, gerçekten istiyorsa kanun teklifini Meclis'e getirsin' yanıtını verdi.

Kaynak : PERRE