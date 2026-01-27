T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo'yu Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalar ile petrol arama ve üretimine ilişkin olası iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, 'Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Adama Gazibo'yu Bakanlığımızda kabul ettik. Altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalarımız ile petrol arama ve üretimine ilişkin olası iş birliği imkânlarını ele aldık. Nijer'in yer altı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

