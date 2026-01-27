AKYOL Derneği Başkanı Yusuf Aslan, yaptığı basın açıklamasında AK Parti'nin Kahta'daki mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Aslan, gelinen noktayı 'ciddi şekilde düşündürmesi gereken bir tablo' olarak nitelendirerek, partinin kuruluş ruhundan uzaklaşıldığını öne sürdü. Aslan, 'Reisimizin adını kullanarak bu davayı yıpratanların, halktan kopuk anlayışıyla AK Parti'ye zarar verenlerin gitmesi için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Çünkü bu dava, koltuk davası değil; millet davasıdır' ifadelerine yer verdi.

İnanıyoruz ki AK Parti yeniden Kahta'da halkla buluşacaktır

Başkan Aslan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün AK Parti'nin Kahta'da geldiği nokta, ne yazık ki hepimizi ciddi şekilde düşündürmesi gereken bir tablodur. Kuruluşundan bu yana milletle yürüyen, halktan güç alan, sokakta siyaset yapan bir davanın; Kahta'da halktan kopuk bir anlayışla anılır hâle gelmesi kabul edilemez bir durumdur.

Bugün Kahta'da görünen gerçek şudur:

Halkın derdiyle dertlenmeyen, vatandaşın sesini duymayan; halkın menfaatinden çok kendi çıkar ve hesaplarını düşünen, bireysel hareket eden bir anlayış hâkimdir. İstişareden uzak, sahadan kopuk bu zihniyet, AK Parti'nin kuruluş ruhuyla asla bağdaşmamaktadır.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce söylediği çok net bir söz vardır:

'Halktan koparsanız gözümden düşersiniz.'

Bu söz, bizler için sadece bir uyarı değil; aynı zamanda bir ölçü, bir duruş ve bir yol haritasıdır. Ancak bugün gelinen noktada, Kahta'da bu ölçünün hiçe sayıldığı açıkça görülmektedir.

Öyle bir tablo oluşmuştur ki; halkın içinde olmayan, sokakta görülmeyen, vatandaşla bağı kopmuş bir anlayış adeta 'yok hükmünde'dir. Ortada dolaşan ama halka dokunmayan, soğuk ve mesafeli bir görüntü sergileyen bu yapı, AK Parti'ye yakışmamaktadır. Sanki bu halk kendilerini o görevlere getirmemiş gibi bir havaya girilmiştir.

Oysa herkes şunu çok iyi bilmelidir:

Bu halk sizi sandıkta o makamlara getirdiği gibi, gerektiğinde sandıkta indirmesini de bilir. Milletin iradesi hafife alınamaz. Halkın sabrı da, hafızası da güçlüdür.

Bizler her zaman AK Parti'nin yanındayız.

Bizler her şartta Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.

Ancak Reisimizin yanında gibi görünüp, onun davasına zarar veren; halktan kopuk, kibirli ve sorumluluktan uzak bir anlayışın da karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bizim mücadelemiz kişilerle değil, zihniyetledir.

Bizim derdimiz koltuk değil, hizmettir.

Bizim yolumuz şahsi menfaatler değil, millet yoludur.

Reisimizin adını kullanarak bu davayı yıpratanların, halktan kopuk anlayışıyla AK Parti'ye zarar verenlerin gitmesi için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Çünkü bu dava, koltuk davası değil; millet davasıdır.

İnanıyoruz ki AK Parti yeniden Kahta'da halkla buluşacaktır.

İnanıyoruz ki bu dava yeniden sokakta, mahallede, gönüllerde karşılık bulacaktır.

Çünkü bu hareketin gerçek sahibi millettir ve milletin duasıyla yoluna devam edecektir.'

Kaynak : PERRE