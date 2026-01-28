Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mahmut Ateş'in katılımıyla yapılan ziyaret kapsamında, hastalıktan ari işletmelerin mevcut durumu yerinde incelendi.
Ziyarette, yürütülen hayvan sağlığı uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, işletmenin biyogüvenlik önlemleri, hayvan sağlığı kontrolleri ve üretim süreçleri ele alındı.
Yetkililer, hastalıktan ari işletmelerin sürdürülebilirliği ile yaygınlaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunarak, hayvancılıkta sağlıklı üretimin önemine dikkat çekti.
