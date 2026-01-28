Karakuş, yaptığı basın açıklamasında, kamuoyuna yansıyan fotoğrafın Adıyaman'daki çalışanları üzdüğünü belirterek, 'Kamuda yönetici olanların adil olma, tarafsızlık gibi temel ilkelerden bihaber olduklarını ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 sağlık idarecisinin aynı sendika şubesinde poz vermesini eleştiren Karakuş, bunun ilgili sendikanın 'yönetici sendikası' niteliğini gözler önüne serdiğini öne sürdü. Karakuş, 'Bu durum adeta malumun ilanı olmuş; nasıl üye yaptıklarını ve sıkıştıklarında pozlar üzerinden karakterlerini ve duruşunu ortaya koyduklarını bir kez daha cümle aleme göstermiştir' dedi.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş'un açıklaması şöyle:

'Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf, Adıyaman'da her çalışanı üzdüğü gibi kamuda yönetici olanların da adil olma, tarafsızlık gibi temel ilkelerden bihaber olduklarını ortaya koymuştur.

Malum-Sen'in şubesine giden yaklaşık 15 sağlık idarecisinin birlikte poz vermesi, Malum-Sen'in sadece bir 'yönetici sendikası' olduğunu ilan eder niteliktedir.

Bu durum, adeta malumun ilanı olmuş; Malum-Sen'in Adıyaman'da nasıl üye yaptığını, sıkıştığında ise nasıl pozlar üzerinden karakterini ve duruşunu ortaya koyduğunu bir kez daha cümle aleme göstermiştir.

Evet, onlar idarecilerle kol kola; biz ise çalışanlarla sahadayız. Evet, onlar idarecileri düşünür; biz ise çalışanların dertleriyle dertleniriz. Onların tek derdi idarecilerin sözleşmelerinin uzatılmasıdır; bizim derdimiz ise çalışanların hak kazanmasıdır.

Bu nedenle onların çırpınışlarını ve adeta çalışanlara aba altından sopa gösterir gibi yaptıkları işleri çok iyi biliyoruz. Çok sevdikleri yöneticilerle baş başa kalıp kendi aralarında sendikacılık oynar hâle gelmeleri mümkündür.

Ancak gecesini gündüzüne katarak fedakârca hizmet sunan çalışanların bu duruma gereken tepkiyi göstermesi kaçınılmazdır. Her ne sebeple olursa olsun bunlara üye olanlar başta olmak üzere tüm çalışanları, bu duruma karşı hak ettikleri tepkiyi ortaya koymaya davet ediyorum.

Buradaki üçüncü sözümüz ise idarecilere yöneliktir:

Böyle bir pozun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Eğer bu kadar hevesliyseniz, Malum-Sen'e geçin, çok sevdiğiniz koltuklardan istifa edin ve sendikacılığa başlayın.

Anlaşılan o ki devletin makamları size ağır gelmiş, kaldıramamışsınız. Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir durum varsa, çıkın açıklayın.

'Biz tarafsızız ama şu çağırdı, mecburen gittik' deyin.

'Diyet borcumuz vardı, ödedik' deyin.

Ya da 'Biz bundan sonra bütün STK'ları gezeceğiz, yeni bir dönem başlattık' deyin.

Bunlardan birini bile söylemezseniz, bizim söylediklerimizi kabul etmiş olacaksınız.

Şubeye toplanıp ne yapmışlardır? Geçen gün darp edilen doktorumuz için bir açıklamayı veya ortaya koyacakları tepkiyi mi konuşmuşlardır? Yoksa Memur-Sen'in yürüttüğü toplu sözleşme süreci ile memurları nasıl perişan ettiğini mi tartışmışlardır? Neyi konuştularsa açıklasınlar herkes bilsin.

Poz verirken oldukça rahattınız; bakalım yüreğiniz yetip bir açıklama yapabilecek misiniz? Tüm Adıyaman kamuoyu bunu merakla beklemektedir.

Herkesin duyması için bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz:

Bizi yıldırmak, sindirmek mümkün değildir; hiç heveslenmeyin. Çalışanların baskı altına alınmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Bu yapılanlar yalnızca Adıyaman'da kalmayacak; Ankara'da, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili ve yetkili makamlara iletilecektir.

Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kamu yöneticisi işini yapacak; sendikacılıkla ilgili tek duruşu tarafsızlık olacaktır.

Biz, çalışandan yana tavrımızı; çalışanı önceleyen sendikacılığımızı ve sorun çözerek daha iyi bir çalışma hayatı için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

Tüm çalışanları ailemize katılmaya, sendikal mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz.'

Ne olmuştu?

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Başkanı Av. Ekrem Çadır ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ile birlikte Sağlık-Sen'e yaptıkları ziyarette Adıyaman'da sağlık kurumlarının başındaki yöneticiler de yer almış bazı sendikalar verilen fotoğrafa tepki göstermişlerdi.

Tepkilere neden olan fotoğrafta kimler vardı?

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE