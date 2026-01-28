Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, sahada aktif görev yapan veteriner hekimlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan nekropsi setleri ile tıbbi sarf malzemeleri teslim edildi. Gerçekleştirilen dağıtım programında Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan müdürlük çalışanları ile bir araya gelerek sahadaki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı.

Lojistik ekipman dağıtımında konuşan İl Müdürü Abdulkadir Akkan; 'Yapılan ekipman desteği ile ilçe müdürlüklerimizin teknik altyapısının güçlendirilmesi, hayvan hastalıklarına yönelik müdahalelerde operasyonel hız ve doğruluğun artırılması hedeflenmektedir. Gerekli malzemelerin sağlanmasıyla, çalışma arkadaşlarımızın görevini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi ve il genelinde sunulan hayvancılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.' dedi

Kaynak : PERRE