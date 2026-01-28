Başkan Murat Çeliker röportajında önemli konulara vurgu yaparak; '6 Şubat depremlerinde, 11 il arasında en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği il Adıyaman oldu. Bu büyük felakette 14 gazeteci meslektaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden basın emekçileri, yalnızca birer gazeteci değil; halkın sesi, hafızası ve vicdanıydı. Onları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Depremin hemen ardından yaşanan tüm yıkıma rağmen Adıyaman'ı terk etmeyen basın mensupları, enkazın ortasında halkın sesi olmayı sürdürdü. Zor şartlara, imkansızlıklara ve kişisel kayıplara rağmen gazeteciler, şehirde yaşananları kamuoyuna duyurmak için büyük bir fedakârlık örneği sergiledi' dedi.

Bugün de aynı kararlılıkla görevlerinin başında olduklarını ifade eden Başkan Murat Çeliker, 'Dünden bugüne olduğu gibi, bundan sonra da Adıyaman halkının sesi olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'da basın mensupları, 6 Şubat depremlerinde adeta ayakta kalma mücadelesi verdi. Gazeteciler için oluşturulan Basın Sitesi içerisinde gazeteler, radyolar ve ajanslar yayın hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu çabanın arkasında büyük ekonomik zorluklar yatıyor. Deprem sonrası art arda gelen zamlar, en çok da basın emekçilerini etkiledi. Birçok gazeteci depremde bürolarını, teknik ekipmanlarını ve arşivlerini kaybetti. Kamera, bilgisayar, ses kayıt cihazları gibi temel ekipmanlara erişimde yaşanan sıkıntılar, haber üretimini ciddi şekilde zorlaştırıyor' diye konuştu.

Bu nedenle basın kuruluşlarına ekipman desteği sağlanmasının hayati önem taşıdığı vurgulayan Başkan Murat Çeliker, 'Tüm olumsuzluklara rağmen gazeteciler, kısıtlı imkanlarla da olsa haber yapmaya devam ediyor. Radyo sahipleri ise özellikle elektrik faturalarına gelen yüksek zamlar nedeniyle neredeyse yayın yapamaz duruma geldi. Deprem sonrası bölgede reklam veren iş dünyası ve esnafın büyük ölçüde ortadan kalkması, radyoları kapanma noktasına getirdi. Benzer şekilde haftalık gazeteler de artan baskı maliyetleri nedeniyle gazete basamaz hale geldi' şeklinde konuştu.

Bu noktada Murat Çeliker, devlet nezdinde yayınlanan kamu spotlarının, ücret karşılığında yerel radyolara ve haftalık gazetelere verilmesi talebini dile getirerek bu uygulamanın, yerel basının ayakta kalması için önemli bir destek olacağına dikkat çekti.

Murat Çeliker röportajında önemli mesajlar vererek şöyle dedi; 'Basın camiasındaki küçülme, Adıyaman'da birçok gazetecinin işsiz kalmasına da yol açtı. Bu durum, yalnızca bireysel bir sorun değil; şehrin haber alma hakkını doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal mesele olarak değerlendiriliyor. İletişim Fakültesi mezunları da deprem sonrası bölgede iş bulamaz hale geldi.'

Murat Çeliker röportajda ayrıca, depremde hayatını kaybeden basın emekçilerinin anısına Adıyaman'da mutlaka bir 'Basın Müzesi' yapılması gerektiği ifade ederek böyle bir müzenin, hem basın şehitlerinin hatırasını yaşatacağı hem de Adıyaman basınının hafızasını gelecek nesillere aktaracağı vurguladı.

Murat Çeliker, Haber Türk TV'ye verdiği röportajda gazetecilik mesleğine çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, meslekte geçen uzun yıllara ve Adıyaman basınının yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

Murat Çeliker, 9 yaşından bu yana basının içinde yer aldığını ifade ederek, gazete dağıtımından baskı sürecine, köşe yazarlığından haberciliğe kadar mesleğin her aşamasında görev aldığını söyledi. Adıyaman'ın ilk Sürekli Basın Kartı sahibi olan merhum babası İbrahim Çeliker'den devraldığı bayrağı yaklaşık 40 yıldır taşıdığını vurgulayan Çeliker, gazeteciliği yalnızca bir meslek değil, bir hayat tarzı olarak gördüğünü dile getirdi.

Röportajda Karapınar Mahallesi'nde bulunan Basın Sitesi'ne de değinen Murat Çeliker, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık bir yıl sonra Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından bu alanın gazetecilere tahsis edildiğini hatırlatarak, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Basın Sitesi'nde haftalık gazeteler, radyolar ve basın cemiyetlerinin faaliyet gösterdiğini belirten Murat Çeliker, basın çalışmalarının ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin bu merkezden yürütüldüğünü ifade etti.

Basın sektörünün kesintisiz bir şekilde çalıştığını vurgulayan Murat Çeliker, buna rağmen gazetecilerin çoğu zaman yeterli destekten mahrum bırakıldığını söyledi. Pandemi sürecinde de basın sektörüne yönelik ciddi bir destek sağlanmadığını dile getiren Murat Çeliker, gazetecilerin KOSGEB desteklerinden de meslek grubu olarak yararlanamadığını belirtti.

Deprem sonrası Adıyaman'da kira fiyatlarının ciddi oranda yükseldiğine dikkat çeken Murat Çeliker, gazetecilerin Basın Sitesi'nden ayrılarak kiralık bir yere taşınmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Bu noktada devletten destek talep ettiklerini ifade eden Murat Çeliker, ücret karşılığında basın mensuplarına yönelik kalıcı bir basın sitesi kurulmasının zorunlu hale geldiğini dile getirdi. Murat Çeliker, böyle bir yapının hayata geçirilmesi halinde gazetecilerin kendi mülkiyetlerine sahip olabileceğini ve gelecekte yaşanabilecek kira sorunlarının da ortadan kalkacağını kaydetti.

Röportajın sonunda Haber Türk ailesine teşekkür eden Murat Çeliker, bu tür yayınların hem yerel basının sesini duyurması hem de yaşanan sorunların kamuoyuna aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE