Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer artarken, Adıyaman'ın simge noktaları beyaz örtü altında görüntülendi. Kış mevsiminde ziyaretçi sayısı azalan Nemrut Dağı, karla kaplanan kral ve tanrı heykelleriyle bir kez daha görsel şölen sundu. Binlerce yıllık anıtsal heykellerin kar altındaki görüntüsü, bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliğini kış mevsiminde de gözler önüne serdi.

Kent merkezinde ise Adıyaman Kalesi, kar yağışı sonrası beyaza bürünerek kentin siluetine farklı bir estetik kattı. Tarihi yapı ve çevresindeki alanlar, karla birlikte fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kırsal bölgelerde yer alan köy ve kasabalar da yoğun kar yağışıyla birlikte adeta kartpostal görüntüsüne dönüştü. Beyaz örtüyle kaplanan evler, yollar ve tarlalar, kış mevsiminin Adıyaman'daki etkisini net biçimde ortaya koydu. Tarihi ulaşım yapılarından Alman Köprüsü de kar altındaki görüntüsüyle dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Doğal yaşamın da karla birlikte öne çıktığı Adıyaman'da, dağlık alanlarda yaşayan dağ keçileri kar örtüsü üzerinde görüntülendi. Zorlu kış koşullarına rağmen doğada varlığını sürdüren yaban hayvanları, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan manzaralar, Adıyaman Fotoğraf Topluluğu üyeleri Musa Gürbüz, Emrah Parlar, Ferit Gölgül ve Murat Kayış'ın objektifine yansıdı. Farklı noktalardan çekilen kareler, Adıyaman'ın kış mevsimindeki doğal, tarihi ve kültürel dokusunu bütüncül bir şekilde yansıttı.

Yetkililer, soğuk hava ve kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışıyla birlikte oluşan manzaraların ise Adıyaman'ın doğa turizmi açısından kış mevsiminde de önemli bir görsel zenginlik sunduğu ifade edildi.

ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE