Adıyaman Valisi Osman Varol İndere'de bulunan anahtar teslim ofisini ziyaret ederek anahtarlarını alan vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Varol, İndere Yaşam Alanı'nda bulunan AFAD İl Müdürlüğüne ait anahtar teslim ofisini ziyaret ederek, anahtarlarını teslim alan vatandaşlarla sohbet ederek yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman Valiliğinden anahtar teslimleriyle ilgili yapılan açıklamada;

'Anahtar teslimi yapılan her evin, vatandaşlarımız için güvenli, huzurlu ve umut dolu bir yaşamın başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.

ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE