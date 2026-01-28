Adıyaman'ın tarihini ve ortak hafızasını geleceğe taşıyacak Kent Müzesi ve Kent Arşivi Projesi için çalışmalar devam ediyor. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kent Müzesi ve Kent Arşivi Projesi, için Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Adıyaman'a gönül vermiş vatandaşlardan oluşan komisyon toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve ortak hafızasını koruyacak bu önemli projenin yol haritası ele alınırken, Adıyaman'ın geçmişiyle geleceği arasında güçlü bir köprü kurulmasına yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Kaynak : PERRE