Doğru Yol Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlkay Şimşek, “Üreten Türkiye, Güçlü Gelecek” vizyonu doğrultusunda saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ardahan’da başlayan yaşam yolculuğunda edindiği toplumsal bilinç ve iş dünyasındaki deneyimi, Şimşek’in siyaset anlayışının temel taşlarını oluşturuyor. Bilişim sektöründe kazandığı disiplinli çalışma kültürü, bugün teşkilat yapılanmalarında etkin sonuçlar doğuruyor.

İlkay Şimşek, üretim odaklı kalkınma modelinin Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendireceğine dikkat çekiyor. Yerel üreticinin desteklenmesi, KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi, öncelikli projeleri arasında yer alıyor. Özellikle Anadolu’nun üretim potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, bölgesel kalkınmanın ülke geneline yayılmasını hedefliyor.

Teşkilat çalışmalarında sahaya dayalı aktif bir model benimseyen İlkay Şimşek, vatandaşla doğrudan temas kurmanın siyaset açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Güçlü bir gelecek için yalnızca söylem değil, somut projeler üretmenin önemine dikkat çeken İlkay Şimşek, “Türkiye’nin gücü üretimden, istihdamdan ve birlikten geçer” mesajını veriyor.