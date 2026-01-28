Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın ve İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile şube müdürleri, ilçe müdürleri, hayvancılık üretici ve yetiştirici birlikleri ve hayvancılık işletme sahiplerinin katılımıyla; Adıyaman'da hayvancılık projeleri, hastalıktan ari işletmeler, hayvancılık desteklemelerinin değerlendirilmesi ile mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, Adıyaman'da yürütülen hayvancılık faaliyetleri ve destekleme uygulamalarının sahadaki yansımaları değerlendirildi. Hastalıktan ari işletmelerin hayvansal üretimde kalite ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda söz alan Daire Başkanı Melikşah Taşkın, Bakanlık tarafından uygulanan hayvancılık politikaları ve destekleme mekanizmaları hakkında bilgilendirme yaparak, üreticilerin desteklerden etkin ve verimli şekilde faydalanmasının önemini vurguladı. Ayrıca üreticilerden gelen talepler doğrultusunda karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Hayvancılık alanında Adıyaman'da faaliyet gösteren önder çiftçilerin katılım sağladığı toplantı karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi

Kaynak : PERRE