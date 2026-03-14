Vali Osman Varol mesajında şu ifadeleri kullandı;

'Devletimiz, sağlık alanında gerçekleştirdiği reform ve yatırımlarla vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı sürdürmektedir. Son yıllarda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmış ve büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle Adıyaman'ımızın sağlık altyapısını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla 300 yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanemiz hizmete sunulmuş, yapımı devam eden 150 yataklı devlet hastanemizde çalışmalar aralıksız sürmektedir. Hastanelerimize kazandırılan yeni üniteler ve artan sağlık personeli sayımızla birlikte sağlık hizmetlerimizin kalitesi her geçen gün yükselmektedir. Elbette sağlık hizmetlerinin güçlü bir altyapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. Ancak bu hizmetlerin gerçek başarısı, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeği, sabrı ve insan sevgisi sayesinde mümkün olmaktadır. Onların fedakârlığı ve üstün gayreti, toplumumuzun sağlığı ve geleceği için en büyük güvencemizdir. Özellikle 6 Şubat depremleri gibi zor ve acı dolu süreçte, sorumluluk alarak insanlık adına büyük bir fedakârlık örneği gösteren kıymetli hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. O günlerde ortaya koydukları insanüstü gayret, dayanışma ve merhamet, milletimizin hafızasında daima saygı ve minnetle anılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; insanı yaşatmayı en büyük değer bilen, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kutsal bir görevi büyük bir onur ve manevi sorumlulukla yerine getiren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN