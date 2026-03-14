Kahta Belediyesi tarafından Ramazan sohbetleri kapsamında düzenlenen programda, Dr. Abdulcelil Alpkıray hemşehrileriyle bir araya geldi.

'Ümmet Coğrafyasının Dünü ve Bugünü' başlıklı söyleşi, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, yoğun katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayının sadece ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Hallaç, bu anlamlı ayda düzenlenen kültürel ve manevi etkinliklerin, insanların ortak değerler etrafında buluşmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Başkan Hallaç, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu tür programların önemine dikkat çekerek, 'Bu akşam da kıymetli hemşehrilerimizle böylesine anlamlı bir programda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Söyleşiyi gerçekleştiren Dr. Abdulcelil Alpkıray, ümmet coğrafyasının tarihi süreci, bugün karşı karşıya olduğu gelişmeler ve geleceğe yönelik perspektifler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Alpkıray, hemşehrileriyle aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Programın sonunda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Dr. Abdulcelil Alpkıray'a günün anısına plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcıların memnuniyeti ve yoğun ilgisiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ