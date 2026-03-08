Akaryakıt piyasasında dalgalanma devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle yeni bir fiyat güncellemesi gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 10 Mart 2026 Salı günü motorin ve benzin grubunda artış bekleniyor.

Planlanan düzenlemeye göre motorinde 2,14 TL, benzinde ise 1,54 TL fiyat artışı öngörülüyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil uygulaması kapsamında artışın yüzde 75'lik kısmının ÖTV ayarlamasıyla karşılanacağı, bu nedenle pompa fiyatlarına yansımanın daha düşük seviyede kalacağı ifade ediliyor.

Hesaplamalara göre motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruşluk bir artışın pompaya yansıyabileceği belirtiliyor.

Adıyaman'da 8 Mart 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 62,03 TL

Motorin: 66,99 TL

LPG: 30,94 TL

Yetkililer, eşel mobil sisteminin petrol fiyatları ve kur kaynaklı artışların enflasyona etkisini sınırlamak amacıyla uygulandığını belirtiyor. Sistemde fiyat yükselişlerinde ÖTV'de düzenleme yapılarak pompa fiyatlarına yansıma azaltılıyor, fiyat düşüşlerinde ise vergi oranları yeniden dengeleniyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK