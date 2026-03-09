Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Ziraat Odalarına gönderdiği 'Terörsüz Türkiye sürecinin tarım sektörü üzerindeki etkileri' konulu değerlendirme yazısı doğrultusunda il ve ilçe Ziraat Odası başkanları ile bölgenin önder çiftçilerinin katılımıyla kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda güven ve huzur ortamının tarım sektörüne sağlayacağı katkıların ele alındığını belirten Özkan, 'Ülkemizde güven ve huzur ortamının güçlenmesinin tarım sektörü üzerinde önemli ve olumlu yansımaları olacaktır. Özellikle üretim alanlarının genişlemesi, kırsalda yatırım ortamının iyileşmesi, çiftçilerimizin üretime daha güçlü şekilde devam edebilmesi ve tarımsal kalkınmanın hız kazanması açısından bu sürecin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Çiftçilerimiz, Terörün Olmadığı Tarım Arazilerini Daha Verimli Kullanabilecek'

Çiftçilerin terörün olmadığı bir ortamın tarımsal üretimi daha da güçlendireceğini dile getirdiğini belirten Özkan, 'Çiftçilerimiz ayrıca, terörün olmadığı bir ortamda tarım arazilerinin daha etkin kullanılabileceğini, kırsal kalkınma projelerinin daha hızlı hayata geçirileceğini ve üreticilerimizin geleceğe daha güvenle bakabileceğini dile getirmiştir' ifadelerini kullandı.

Özkan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Ziraat Odalarına göndermiş olduğu 'Terörsüz Türkiye sürecinin tarım sektörü üzerindeki etkileri' konulu değerlendirme yazısı doğrultusunda, il ve ilçe Ziraat Odalarımızın başkanları ile bölgemizin önder çiftçilerinin katılımıyla kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıda, ülkemizde güven ve huzur ortamının güçlenmesinin tarım sektörü üzerindeki olumlu yansımaları ele alınmış; özellikle üretim alanlarının genişlemesi, kırsalda yatırım ortamının iyileşmesi, çiftçilerimizin üretime daha güçlü şekilde devam edebilmesi ve tarımsal kalkınmanın hız kazanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantıya katılan Ziraat Odası başkanlarımız ve çiftçilerimiz, güven ortamının sağlanmasının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini doğrudan olumlu etkilediğini ifade etmiş; üretimin sürdürülebilirliği, genç nüfusun yeniden kırsala yönelmesi, tarımsal yatırımların artması ve üretim maliyetlerinin daha sağlıklı planlanabilmesi açısından huzur ve istikrarın büyük önem taşıdığını vurgulamışlardır.

Çiftçilerimiz ayrıca, terörün olmadığı bir ortamda tarım arazilerinin daha etkin kullanılabileceğini, kırsal kalkınma projelerinin daha hızlı hayata geçirileceğini ve üreticilerimizin geleceğe daha güvenle bakabileceğini dile getirmiştir.

Ziraat Odaları olarak bizler; üretimin, emeğin ve alın terinin temsilcileri olan çiftçilerimizin görüşlerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Tarım sektörünün güçlenmesi, kırsalın kalkınması ve ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanması için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK