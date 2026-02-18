Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Alsan, açıklamasında emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

'Ramazan Geldi Ama Evlere Bereket Gelmedi'

Ramazan ayına bir kez daha sevinçle değil, buruklukla girildiğini belirten Alsan, 'Ramazan geldi ama evlere bereket gelmedi' ifadelerini kullandı.

Eskiden Ramazan'ın aynı sofrada buluşmak ve bir tencereyle iki haneyi doyurmak anlamına geldiğini kaydeden Alsan, bugün ise birçok evde iftar sofralarının farklı duygularla kurulduğunu belirtti. Alsan, 'Bugün ise birçok evde iftar sofraları 'Bu akşam neyi eksiltsek?' ve 'Çocuğa mı, mutfağa mı yetiremedik?' sorularıyla kuruluyor' dedi.

'Vatandaş Eti, Peyniri ve Yağı Hayal Ediyor'

Vatandaşın artık lüksü değil, temel gıda ürünlerini dahi hayal ettiğini ifade eden Alsan, iftara misafir çağırmanın bir yana, ev halkını doyurmanın bile hesap işi hâline geldiğini söyledi.

Açıklamasında ekonomik sıkıntılara değinen Alsan, 'Bize sürekli sabır öğütleniyor. Ama kimse bu millet ne zamandır sabrediyor ve daha ne kadar sabredecek, diye sormuyor.' ifadelerine yer verdi. Ramazan ayının yardımla ayakta kalınan değil, emeğiyle geçinebilen insanların ayı olması gerektiğini belirtti.

'Sadaka Kültürüyle Değil, Adil Düzenle Bereket Sağlanır'

Sadaka kültürü üzerinden verilen görüntülerle değil, adil bir ekonomik düzen kurularak bereket sağlanabileceğini kaydeden Alsan, şu ifadeleri kullandı:

'Biz bu topraklarda açlığı bilmeyen bir milletiz. Ancak bugün çocuklarımız iftar saatini değil, anne babalarının yüzündeki kaygıyı izliyor. İnsanlar yardıma muhtaç kalmamalı, çalışan emeğinin karşılığını almalı, emekli iftar sofrasında başını öne eğmemelidir.'

'Ramazan Sabrın Değil, Vicdanın Ayıdır'

Ramazan ayının sabrın değil, vicdanın ayı olduğunu ifade eden Alsan, yönetenlerin halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Ramazan ayının toplumsal adalet ve refahın sağlandığı bir Türkiye'ye vesile olması temennisinde bulunan Alsan, Ramazan-ı Şerif'in tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

