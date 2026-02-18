Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, deprem sonrası KOSGEB kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Alsan, esnafın mevcut ekonomik şartlar nedeniyle kredi borçlarını ödemeye hazır olmadığını belirtti.

Alsan açıklamasında, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da hayatın normale dönmesi için verilen mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, 'Aradan geçen zamana rağmen ticari hayat istenilen seviyeye ulaşamamış, esnafımız ve küçük işletmelerimiz ayakta kalma mücadelesini sürdürmektedir' ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası KOSGEB tarafından hayata geçirilen Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında Adıyaman'da 9 bini aşkın işletmenin kredi desteğinden faydalandığını kaydeden Alsan, 'Bu destek, o günün olağanüstü şartlarında esnafımız için hayati bir can suyu olmuştur. Bunu inkâr etmek nankörlük olur' ifadelerini kullandı.

Mevcut ekonomik tabloya dikkat çeken Alsan, birçok esnafın konteynerlerde ticaret yapmaya devam ettiğini, kalıcı iş yerlerine taşınma sürecindeki işletmelerin ise artan inşaat, kira, enerji ve personel maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Alım gücündeki düşüş, piyasadaki durgunluk ve belirsizlik ortamının ticaretin normale dönmesini engellediğini dile getirdi.

Kredilerin 2026 yılı Şubat ayında geri ödemelerinin başlayacak olmasına değinen Alsan, 'Bu şartlar altında, söz konusu kredilerin 2026 yılı Şubat ayında geri ödemelerinin başlaması, esnafımız için yeni bir yük ve yeni bir kriz anlamına gelmektedir. Henüz yaralarını saramamış bir şehirden, borçlarını düzenli ödemesini beklemek gerçeklerle örtüşmemektedir' dedi.

Alsan, Mehmet Torunoğlu'nun yaptığı açıklamaya da atıfta bulunarak, 'Bu noktada Mehmet Torunoğlu'nun yaptığı açıklamayı son derece yerinde, gerçekçi ve sahadan gelen bir feryat olarak görüyoruz. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın dile getirdiği kaygılar, yalnızca belli bir kesimin değil, şehrin tamamının ortak sesidir' ifadelerine yer verdi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak taleplerini sıralayan Alsan, 'Deprem bölgesinde kullanılan bu kredilerin bir defaya mahsus olmak üzere tamamen silinmesi, bu mümkün değilse, en az 1-2 yıl daha faizsiz şekilde ertelenmesi gerekmektedir' dedi.

Söz konusu talebin ayrıcalık değil adalet çağrısı olduğunu vurgulayan Alsan, 'Bu bir ayrıcalık talebi değil, adalet talebidir. Bu bir lütuf beklentisi değil, deprem gerçeğinin kabul edilmesi çağrısıdır' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Alsan, 'Adıyaman esnafı ayakta kalamazsa, bu şehir toparlanamaz. Esnaf çökerse, istihdam çöker. İstihdam çökerse, göç artar, sosyal sorunlar derinleşir' ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, kararların saha gerçekleri dikkate alınarak alınması gerektiğini belirterek, 'Yetkililerimizi masa başı raporlarla değil, sahanın gerçekleriyle karar almaya davet ediyoruz. Deprem bölgesinin hâlâ olağanüstü şartlar altında olduğunu görmezden gelmek, yaraları iyileştirmez; aksine derinleştirir' ifadelerine yer verdi.

Alsan açıklamasını, 'Bu çağrımızın karşılık bulacağına, devletimizin Adıyaman esnafımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' sözleriyle tamamladı.

