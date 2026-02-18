Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, Ramazan ayı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Çimenden, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, 'Bu ay, bireysel arınmanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincimizi de yeniden hatırlamamıza vesile olmaktadır' dedi.

Ramazan Ayı'nın yalnızca bireysel ibadetlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Çimenden, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün bu ayda daha da anlam kazandığını belirterek, 'Ramazan Ayı; sabrın, hoşgörünün, paylaşmanın ve gönül birliğinin en güçlü şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay, bireysel arınmanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincimizi de yeniden hatırlamamıza vesile olmaktadır' dedi.

'Toplumsal Dayanışma Ön Plana Çıkmalı'

Ekonomik ve sosyal açıdan zorlu bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Başkan Çimenden, Ramazan Ayı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik duyarlılığı artırması gerektiğini ifade etti. Çimenden, 'Bu mübarek ayda komşuluk hukukunun, yardımlaşmanın ve paylaşma kültürünün daha güçlü şekilde yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Ramazan, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı bir zaman dilimidir' dedi.

Mesajında Adıyaman halkına da seslenen Başkan Çimenden, Ramazan Ayı'nın kentte huzur ve dayanışma ortamını güçlendirmesini temenni etti. Çimenden, 'Adıyamanlı hemşehrilerimizin Ramazan Ayı'nı sağlık, huzur ve bereket içerisinde geçirmesini diliyorum. Bu ayın, toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı sunmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Çimenden mesajının sonunda, Ramazan Ayı'nın başta Adıyaman olmak üzere tüm Türkiye'ye ve İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyerek, barış, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE