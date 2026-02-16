Kahta Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, deprem bölgelerinde yaklaşan KOSGEB kredi geri ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çatan, asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçtiğini belirterek, 'Asrın felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Bilindiği üzere 11 ilimizde gerçekten de KOSGEB destek kredileri o günün şartlarında esnafın ayakta kalmasına yardımcı oldu. Önemliydi tabi. Bir taraftan şimdi TOKİ artık iş yerlerini yine oradaki yurttaşlarımızın evlerini yapıp bölüm bölüm teslim ediyor. Ancak esnafın iş yerlerinin bir arada olabilmesi ve esnafın dükkanlarının çok büyük olmasından kaynaklanan sıkıntılar da oluyor. Çünkü esnafın gücü yetmiyor bu sefer o dükkanların taksitlerini ödemeye. Önemli bir sıkıntı oluyor.' dedi.

Verilen kredi desteklerinin tutarlarına değinen Çatan, 'Biliyorsunuz yanında işçi çalıştıranlara 750 bin lira. Yine işletmeyi ayağa kaldırmak için 500 bin lira. Yine aynı şekilde az hasarı olanlara 300 bin lira gibi rakamlar verildi. Ama önümüzdeki ay maalesef bunların geri dönüş ödemeleri başlıyor. Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi. Şehir tam manasıyla oturulacak hale gelmedi. İş yerleri gerçekten esnafın tam taşınacağı, ayağa kalkacağı dönemlere rast geldi' ifadelerini kullandı.

Esnafın ödeme güçlüğü yaşayabileceğini belirten Çatan, 'Biz diyoruz ki KOSGEB bunu belirli süre zarfında biraz daha uzatırsa esnaf sıkışmadan iş yerindeki yapacağı masrafları vesaireleri de karşılayabilir. İş yerlerinin birçoğu da binaların altında olduğu için tamamen iş yerlerini kaybettiler' dedi.

Çatan açıklamasının devamında, 'Bu paraların ödenmesi de aynı şekilde onların yine malzeme alması, iş yerlerindeki hasarların getirdiği zararların ödenmesi bu zaman dilimi içerisinde çok da yeterli olmadı. Ama verilen destekler makul bir süre daha uzatılırsa ödeme güçlüğüne göre taksitler biraz daha uzun vadeye yayılırsa esnaf da orada rahat edecek. Tabii en önemlisi vatandaşımız rahat edecek. Yapılan yeni iş yerlerinde yeni müşterileriyle bu işlerini idame ettirmeye gayret edecekler. Bunun için bir çağrı yapıyoruz. KOSGEB ödemeleri uzatılırsa esnaf ve vatandaş rahatlar' ifadelerini kullandı.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Şevket BOZKURT

Kaynak : PERRE