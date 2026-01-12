TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı. Bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek ile gençleri teknoloji ve inovasyonun merkezine davet ediyor.

30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da, 52 yarışma ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. Yarışmalara başvurular 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken TEKNOFEST'te bu yıl; Roket Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi birçok alanda yarışmalar düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ilk kez başvuruya açıldı.

2018 yılından bu yana 4 milyonu aşkın başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2026 yılında da ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim düzeyinden gencin projelerini hayata geçirmesine olanak sağlayacak.

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde; kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve medya kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa'da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Teknoloji yarışmalarına katılmak isteyenler, başvurularını www.teknofest.org adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak : PERRE