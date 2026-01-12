Adıyaman Cemevleri ve Ziyaretleri Vakfı Başkanı Ercan Coşkun yayınladığı yeni yıl mesajında 2025 yılının toplumsal hafızada derin izler bıraktığını ve 2025 yılında yaşanan olumsuzluklar ve yitirilen değerli sanatçıların bıraktığı kültürel mirasın yeni kuşaklara ilham kaynağı olduğunu vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Geride bıraktığımız 2025 yılında maalesef iyi şeyler yaşamadık. Bununla birlikte, toplumun yetiştirdiği her biri ayrı bir değer olan çok kıymetli sanatçılarımızı da yitirdik. Yitirdiğimiz bu değerli sanatçılarımıza rahmet diliyor; devirleri daim olmasını, yaşamları boyunca ortaya koydukları değerlerin bizlere ışık tutmasını temenni ediyorum. Yeni yılından bir diğer umudum da yitirdiğimiz sanatçıların yerini doldurabilecek yeni sanatçıların yetişmesidir.

'Savaşların Gölgesinde Bir Coğrafya'

Bölgede süregelen sıcak ve soğuk savaşların toplumsal ve ekonomik etkilerine de dikkat çeken Coşkun,

'Yaşadığımız coğrafyada, ülkemizin sınırları çevresinde uzun yıllardır sıcak ve soğuk savaşlar yaşanmaktadır. Bu savaşların etkisinde bizler de kalmakta, olumsuz sonuçlarını özellikle sosyo-iksadi anlamda bedel yaşamaktayız. Bu nokta akla şu sorular gelmektedir: Bölgedeki bu savaşlar nasıl sona erer, bölgede nasıl sükûnet sağlanır ve huzur nasıl tesis edilir? Alevi inancının 'yetmiş iki millete bir nazar ile bak' disturu bu sorulara önemli bir çözüm sunmaktadır. Tarih boyunca Alevi inancı; Acem, Arap, Türk, Kürt ve diğer medeniyetlere bu felsefe ile yaklaşmış ve bu anlayış bölgede derin etkiler bırakmıştır. Bugün de bu bakış açısının getirdiği hoşgörü, dayanışma, birlikte yaşama arzusu bölgeye katkı sunamaya devam edecektir. Sonuç olarak bu öğretiler, bölgedeki savaşların sona ermesine; sükûnetini ve huzurun sağlanmasına vesile olacaktır.' Şeklinde konuştu.

'Yetmiş İki Millete Bir Nazar ile Bak'

Ülkede ki bütün etnisitelerin ve inançların birlikte yaşama ve bütünleşme ihtiyacının karşılanması, aynı felsefeye ile yani 'yetmiş iki millete bir nazar ile bak' anlayışıyla mümkün olduğunun altını çizen Coşkun, Toplumdaki hoşgörünün, karşılıklı kabullenmenin, dayanışmanın ve barışın bu düşünceyle büyütüp geliştirebileceğini belirtti.

'STK'lar Toplumsal İyileşmenin Temel Taşıdır'

6 Şubat depremlerinin ardından fiziki sorunların büyük ölçüde çözüldüğü, ancak sosyal ve ekonomik alanda beklentilerin sürdüğünü dile getiren Coşkun,Sivil toplum kuruluşlarının, mülki idare ve yerel yönetimlerin desteğiyle kent yaşamına önemli katkılar sunabileceğini vurgulayarak mesajında şu ifadeleri kullandı;

'Adıyaman açısından bakıldığında ise durum biraz daha dezavantajlıdır. Adıyaman, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle fiziki, iktisadi ve sosyal pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Depremden bu yana mülki amirlerimizin ve yerel yöneticilerimizin çabalarıyla şehrimiz fiziki sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşmuştur. Ancak kentimizin sosyal ve iktisadi sorunlarının giderilmesi konusunda halen beklentilerimiz bulunmaktadır. Peki bu noktada mülki amirlerimiz, yerel yöneticilerimiz ne yapabilirler? Bir toplumun sosyo-iktisadi ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak yapılar, sivil toplum örgütleri yani STK'lardır. Mülki amirlerimizin ve yerel yöneticilerimizin teşvik ve destekleriyle STK 'larımız; kentimizin kültür, sanat, eğitim, inanç alanlarında çok önemli gelişmeler sağlayabilir. Kentimizde bu yönde adımlar atılabilirse, yeni yıldan dileğimiz olan temennilerin gerçekleşmesi için gerekeli girişimler de yapılmış olacaktır.Adıyaman için ifade ettiğim bu düşünceler doğrultusunda Adıyaman Cem Evleri ve Ziyaretler Vakfı olarak gayretimizin ve inancımızın tam olduğunu belirtmek isterim. İlimizde bu gelişmenin sağlanması adına STK'lar ile olan yürüttüğümüz çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılın; bizlere ve bütün insanlığa sevgi, hoşgörü, barış, dayanışma, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Rabbimizin Hızır'ı hepinize rehber olsun, komşu olsun, bereketi sizinle olsun.'

