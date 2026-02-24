Adıyaman Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından Kuştepe Köyü İlkokulunda bulunan öğrencilere verilen eğitimde öğrencilere doğanın bir bütün olduğu, her canlının ekosistemde önemli bir rolü bulunduğu, biyokaçakçılığın ne olduğu ve doğa konusunda yasa dışı faaliyetlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularında farkındalık oluşması amacı ile ilgili eğitim verildi.

Türkiye'nin biyoçeşitliliğine dikkat çekilen eğitimde öğrencilere bu zenginliğin korunmasının gelecek için önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca Öğrencilerin okuması için Okul Kütüphanesine Hikaye kitapları da hediye edildi.

Kaynak : PERRE