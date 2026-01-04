Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, '5 Ocak Pazartesi günü ilimiz genelinde eğitim öğretime planlandığı şekilde devam edilecektir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi belirtilen tarihte okullarımızda bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 5 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair asılsız görsel ve içeriklerin paylaşıldığına dikkat çekilerek, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

