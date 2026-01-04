Oylar İki Renk Pusulayla Kullanıldı

Genel kurulda toplam 646 oy kullanıldı. Oy pusulaları beyaz ve sarı olmak üzere iki farklı renkten oluşturuldu. Beyaz pusulada Ziya Duranay ve yönetim kurulunun isimleri yer alırken, sarı pusulada ise Emrah Yazıcıoğlu ve yönetim kurulunun isimleri bulundu.

Sayım Saat 17.00'den Sonra Başladı

Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından, Yüksek Seçim Kurulu görevlileri tarafından oy sayımına geçildi. Yapılan sayım sonucunda 330 oy beyaz pusula, 309 oy sarı pusula olarak kaydedildi. Altı oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla Ziya Duranay, rakibi Emrah Yazıcıoğlu'na 21 oy fark atarak seçimi kazandı.

Başkan Duranay'dan Teşekkür ve Birlik Mesajı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Ziya Duranay, sürecin bir yarış olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Neticede bir yarışa girdik. Diğer arkadaşlarımız da sahada çalıştı, biz de çalıştık. Bu sürece saygı göstermemiz gerekiyor. Biz Bakkallar Odası olarak emeği geçen tüm esnaflarımıza, oy kullanmak için zamanını bizlerle paylaşan her iki tarafın seçmenlerine teşekkür ederim. Bakkallar Odamızın kapısı tüm esnaflarımıza açıktır. Onların sorunlarıyla ilgilenmek adına elimizden geleni yapacağız. Yönetim kurulu adına herkese teşekkür ederim. Diğer aday olan arkadaşımızla da helalleşelim; o da emek verdi. Sonuçta bu bir yarıştı ve saygı duymak gerekir.'

Genel kurul, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE