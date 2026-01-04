Adıyaman Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden Adıyaman'daki 2025 yılı Gençlik ve Spor yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda, Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan Kahta Spor Kompleksi'nin 2025 yılı Gençlik ve Spor Yatırımları kapsamında 197 milyon 700 bin TL bütçeyle hayata geçirildiği vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, modern ve donanımlı yapısıyla gençlerin spor faaliyetlerini güvenli ortamlarda sürdürebilmesine imkân sağlayacak tesisin hizmete açıldığı ifade edilirken, Kahta Spor Kompleksi'nin, gençlerin sportif gelişimine katkı sunmasının yanı sıra ilçenin sosyal hayatını canlandırmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE