Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'a yönelik yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, 'Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere... Haberin var mı AKP'li başkan?' ifadelerini kullandı.

Doğan açıklamasında, Adıyaman halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılara ve mağduriyetlere dikkat çekerek, şunları söyledi:

'İnsan hiç unuttur mu halkının çektiği çileleri ya da hiç görmezden gelebilir mi? Halkının evlatlarının, emekçisinin, köylüsünün artık ekmeğe, soğana bile muhtaç olduğunu... Senin hemşehrilerin, yıllarca teveccüh göstermişken, sizin siyasi iradenize; hiç vefasızlık hissi yüreğinizi delmez mi? gece yastığa başınızı koyduğunuzda.6 Şubatta senin hemşehrilerin inim inim inleyerek can verirken enkazlarda, acılar düğüm düğüm boğazımızdayken hala; hiç bir kelamın oldu mu enkazlarda halay çeken arkadaşlarına. Adıyaman halkını yok sayan, üreticisini, çiftçisini, emeklisini, emekçisini, memurunu, işçisini hatta çocuklarını bile yok sayan, fukaralık lanetini Adıyaman halkına kader biçen bu bozuk düzene tek kelime edebildin mi hiç Akp'li başkan. Bugün hemşehrilerin yokluktan fukaralıktan, evlatlarına gelecek bile hayal edemezken, adıyamanlı anneler yavrularına bez mama bile alamazken, babalar manav bakkal önlerinde çocuklarının gözlerini kapatırken, dedeler torunlarına harçlık bile veremeyip utanç denizlerinde boğulurken, siz hiç utandınız mı ey Akp'li başkan.Aylardır mitinglerimizde; bu halkın içine düştüğü sefaleti, haksız hukuksuz bir ülkeyi; inadına çığlık atarcasına, bazen 46 derece yaz sıcağında bazen de eksi dört derece donduran soğukta haykıran, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tek kelimesini bile düşünüp idrak edebildin mi ey başkan; yoksa geceleri rahat rahat deliksiz uyuman, bu vurdum duymazlığından mıdır?!Söyle bana ey başkan, HABERİN VAR MI?'

Kaynak : PERRE