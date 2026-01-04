Gazeteci Ziya Bozkurt, 10 Ocak Gazeteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yerel gazetelerin halkın sesi olmanın ötesinde, yerel kültür ve ekonomik gelişmeleri yansıtarak demokratik yapının sağlıklı işlemesine katkı sağladığını belirten Bozkurt, 'Yerel gazetecilik, sadece bir bölgenin değil, tüm ülkenin sağlıklı bir demokratik yapıya sahip olması için kritik bir öneme sahiptir' dedi.

Bozkurt, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'10 Ocak Gazeteciler Günü yaklaşırken, yerel basının, özellikle internet haber sitelerine dönüşen yerel gazetelerin karşılaştığı zorluklar daha da belirginleşiyor. Dijital dönüşüm, ekonomik sıkıntılar ve dezenformasyon tehditleri, yerel gazeteciliğin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Ancak, bu süreçte yalnızca devletin değil, iş dünyası, halk ve yerel yönetimlerin de aktif bir şekilde yerel basına sahip çıkması gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor.

Yerel Basının 'Mutfağı' Olan Önemi

Yerel basın, gazeteciliğin mutfağı olarak tanımlanır çünkü toplumun en temel sorunlarını, kültürel dinamiklerini, ekonomik gelişmeleri ve sosyal yapıyı derinlemesine yansıtır. Yerel gazetecilik, sadece bir bölgenin değil, tüm ülkenin sağlıklı bir demokratik yapıya sahip olması için kritik bir öneme sahiptir. Adıyaman, Kâhta, Besni, Gölbaşı gibi illerdeki yerel gazeteler, halkın sesi olmanın ötesinde, yerel kültürün, ekonomik gelişmelerin ve sosyal sorunların tartışıldığı platformlardır.

Ancak, günümüzde geleneksel basılı gazetelerin yerini internet haber siteleri almış durumda. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok yerel gazete dijital platformlara taşındı ve internet haber sitesi olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu dijital dönüşüm, yerel basının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlasa da, beraberinde ekonomik ve operasyonel zorlukları da getirdi.

Dijitalleşme ve Karter Medyanın Egemenliği

Teknolojik gelişmelerle birlikte gazetecilik dijital ortama taşındı. Fakat bu dijital dönüşüm, büyük medya kuruluşlarının egemenliğini pekiştirdi. Karter medya grupları, kendi haber ajanslarını kurarak ve dijital platformlar oluşturarak medya dünyasında hakimiyet kurdu. Bu durum, küçük ölçekli yerel internet haber sitelerini ekonomik olarak daha da zor bir duruma soktu.

Sosyal Medyanın Etkisi: Dezenformasyon ve Manipülasyon

Sosyal medya platformları, bilgiye hızlı erişim sağlasa da, aynı zamanda yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun yayılmasına neden oldu. Yerel basın, doğru haberciliği sürdürme çabasında olmasına rağmen, sahte haber ve manipülasyonun etkisiyle mücadele etmekte zorlanıyor. Bu noktada, yerel gazeteciliğin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu bir kez daha vurgulanıyor.

Yerel Basının Çöküşü ve Çözüm Önerileri

Yerel basının krizinden çıkabilmesi için, iş dünyası, halk ve yerel yönetimlerin daha aktif bir rol oynaması gerekiyor. Devlet desteği ve dijital altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra, yerel medya kuruluşlarına maddi destek sağlayacak iş dünyası ile ortaklıklar ve işbirlikleri hayati önem taşıyor. Ayrıca, halkın da yerel basına sahip çıkması, yerel gazetelere olan talebin artması, onların sürdürülebilirliği için büyük bir fırsat yaratacaktır.

İş Dünyası ve Yerel Yönetimlerin Rolü

Yerel basının gelişebilmesi için iş dünyası ve yerel yönetimlerin sağladığı destek, sadece maddi değil, aynı zamanda dijital altyapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulmasına yönelik olmalıdır. İş dünyası, yerel internet haber sitelerine reklam veren bir işbirliği anlayışı benimseyerek onların daha güçlü bir dijital altyapıya sahip olmalarını sağlayabilir. Yerel yönetimler ise, yerel basını, halkla etkileşimde bulunacak bir araç olarak kullanmalı, bu gazeteleri yerel hizmetlerin duyurulması ve halkın taleplerinin aktarılması için bir kanal olarak görmelidir.

Sonuç: Gazeteciliğin Geleceği İçin Birlikte Mücadele

Yerel basının sıkıntıları sadece bir bölgenin meselesi değil, tüm toplumun sorunudur. Yerel internet haber siteleri, bir ülkenin demokratik yapısının sağlıklı işleyişi için kritik bir rol oynamaktadır. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde, basın özgürlüğü, doğru bilgiye erişim ve gazeteciliğin geleceği hakkında daha fazla konuşulmalı, gazetecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilmeli ve çözüm önerileri geliştirilmelidir. Yerel basının hayatta kalabilmesi için, devletin yanı sıra iş dünyası, halk ve yerel yönetimler el birliğiyle hareket etmelidir.'

Kaynak : PERRE