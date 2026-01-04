Başkan Engin Doğan'ın yaptığı açıklama şöyle;

"HABERİN VAR MI TAŞ DUVAR,

DEMİR KAPI KÖR PENCERE.

HABERİN VAR MI AK PARTİLİ BAŞKAN.

İnsan hiç unuttur mu halkının çektiği çileleri ya da hiç görmezden gelebilir mi halkının evlatlarının, emekçisinin köylüsünün artık ekmeğe soğana bile muhtaç olduğunu,

Ve senin hemşehrilerin, yıllarca teveccüh göstermişken sizin siyasi iradenize; hiç vefasızlık hissi yüreğinizi delmez mi gece yastığa başınızı koyduğunuzda.

6 Şubatta senin hemşehrilerin inim inim inleyerek can verirken enkazlarda, acılar düğüm düğüm boğazımızdayken hala; hiç bir kelamın oldu mu enkazlarda halay çeken arkadaşlarına. Adıyaman halkını yok sayan, üreticisini, çiftçisini, emeklisini, emekçisini, memurunu, işçisini hatta çocuklarını bile yok sayan ,fukaralık lanetini Adıyaman halkına kader biçen bu bozuk düzene tek kelime edebildin mi hiç Ak Par’li başkan.

Bugün hemşehrilerin yokluktan fukaralıktan, evlatlarına gelecek bile hayal edemezken, adıyamanlı anneler yavrularına bez mama bile alamazken, babalar manav bakkal önlerinde çocuklarının gözlerini kapatırken, dedeler torunlarına harçlık bile veremeyip utanç denizlerinde boğulurken, siz hiç utandınız mı ey Ak Parti’li başkan.

Aylardır mitinglerimizde; bu halkın içine düştüğü sefaleti, haksız hukuksuz bir ülkeyi; inadına çığlık atarcasına, bazen 46 derece yaz sıcağında bazen de eksi dört derece donduran soğukta haykıran, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in tek kelimesini bile düşünüp idrak edebildin mi ey başkan;

yoksa geceleri rahat rahat deliksiz uyuman, bu vurdum duymazlığından mıdır?!

Söyle bana ey başkan,

HABERİN VAR MI?"