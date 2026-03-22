Özel Sektör Ve Kamu İstihdamında Hareketlilik Sürdü

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması, artırılması ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda 2025 yılı verilerini paylaştı. Kurum, geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 464 bin 690’ı özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 478 bin 405 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti. Bu süreçte vatandaşların yurt dışındaki iş fırsatlarına erişimi konusunda da etkin rol oynayan Kurum, 2025 yılında 169’u kadın olmak üzere toplam 13 bin 339 kişinin çeşitli ülkelerde istihdam edilmesini sağladı.

Açık İş Taleplerinde Küçük Bir Gerileme Yaşandı

İstihdam piyasasının nabzını tutan Kurum, 2025 yılı içerisinde 2 milyon 401 bin 766’sı özel sektörden, 33 bin 434’ü ise kamu kesiminden olmak üzere toplam 2 milyon 435 bin 200 açık iş talebi topladı. Verilere göre açık iş talebi, bir önceki yıl olan 2024’e kıyasla yüzde 5,1 oranında bir gerileme gösterdi.

Özel İstihdam Büroları Da Sürece Katkı Sağladı

İŞKUR denetimi ve izniyle faaliyetlerini sürdüren özel istihdam büroları da iş gücü piyasasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla faaliyet gösteren 829 özel istihdam bürosu üzerinden, hem yurt içinde hem de yurt dışında toplam 47 bin 859 kişi işe yerleştirildi. Bu bürolar; istihdam ve insan kaynakları yönetimi alanında sundukları hizmetlerle, iş ve işçi bulma süreçlerinde Kurumun en önemli paydaşları arasında yer aldı.