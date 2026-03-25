Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım ürünlerinin üretimden tüketiciye kadar olan süreçteki fiyat hareketlerini izlemek ve kayıt altına almak amacıyla denetimlerini aralıksız yürütüyor.

Denetimler;

Zincir marketler

Sebze ve meyve hallerinde

Üretici pazarlarında

Toptan satış noktalarında gerçekleştiriliyor.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, denetimlerin belirlenen program çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, amaçlarının fiyat değişimlerini takip etmek, piyasa dengesini korumak ve fiyat şeffaflığını sağlamak olduğunu açıkladı.

