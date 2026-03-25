Üç İlde Finansal Suçlara Yönelik Eş Zamanlı Baskın

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bulgulara ulaştı.

Paravan Hesaplar Üzerinden İzinsiz Faaliyet

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerine ait banka hesaplarının suç organizasyonu için kullandırıldığı saptandı. Zanlıların; "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri aracılığıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almadan finansal işlemler gerçekleştirdikleri belirlendi. Kimlik ve adres bilgilerinin netleşmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Beş Şüpheli Emniyete Götürüldü

Ekiplerin İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlar neticesinde 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın geniş kapsamlı olarak sürdüğü bildirildi.

